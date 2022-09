La pazza idea di Cateno

Cateno De Luca candidato sindaco di Catania? Alla domanda di un giornalista, l’ex primo cittadino messinese ha risposto aprendo ad una ipotesi. Una lampadina che si è accesa nella mente di De Luca, pronto ad affrontare nuove sfide elettorali dopo aver totalizzato un grande risultato alle Regionali e dopo aver portato in Parlamento due esponenti della sua lista.

La domanda del cronista e la sua risposta

Candidarsi a sindaco di Catania potrebbe dunque essere l’ultima idea di Cateno De Luca. Un tarlo piazzato

nella sua testa da un giornalista che lo ha incalzato durante il comizio di Fiumedinisi organizzato dopo lo spoglio delle elezioni regionali. A domanda diretta del cronista, De Luca ha così risposto: “Non vi dico di no. Mi avete messo una pulce nell’orecchio, io non ci avevo pensato”.

Ipotesi candidatura a Taormina

In effetti De Luca, come ha confermato dal palco del comizio post-spoglio, starebbe già valutando di indossare nuovamente una fascia tricolore, quella del comune di Taormina. “Ma se vi ricordate – ha detto De Luca, sempre in risposta ai giornalisti – all’inizio c’era stata una mia indecisione se candidarmi a Taormina o a Messina. Alla fine ha prevalso Messina. Ora ero indirizzato su Taormina, ma questa cosa di Catania mi stuzzica…”. Dopo Fiumedinisi, S. Teresa e Messina, quindi, Cateno De Luca sembra avere messo ufficialmente nel mirino la quarta fascia tricolore.

“Appuntamento alla Regione solo rimandato”

Intanto questa mattina Cateno De Luca ha pubblicato il suo solito post quotidiano sui social. “Fino a quando il buon Dio mi darà la forza e la gente mi darà il consenso cercherò di combattere per cambiare in meglio la nostra amata Sicilia. Siamo solo all’inizio di una nuova fase che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni comunali ed europee per eleggere uomini e donne di buona volontà. L’appuntamento con la guida rivoluzionaria di Palazzo D’Orleans e’ solo rimandata di qualche anno”.