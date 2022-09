Cateno De Luca attende lo spoglio mangiando e passeggiando col vitellino, è secondo

26/09/2022

“Mangio un bel galletto ruspante bollito nel mio angolo di paradiso e poi porto a spasso il mio vitellino Valentino”. Così sta trascorrendo lo spoglio delle schede elettorali Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera, ex sindaco di Messina, che, secondo gli exit poll, sarebbe secondo al candidato alla Regione del centrodestra, Renato Schifani. La prima proiezione dice che Cateno De Luca è al 25,8% alle spalle di Schifani, al 37,8%.

Intanto Cateno Mangia pollo

Intanto Cateno De Luca, continua a sorprendere, e attende lo spoglio mangiando a casa pollo e passeggiando con caprette. De Luca è a Fiumedinisi (Messina) dove attende i primi dati reali dello spoglio per le regionali siciliane, cominciato alle 14. Dopo aver fatto una passeggiata con le sue amate caprette, il candidato è andato a casa dei genitori. Qui ha cucinato per tutti brodo di pollo con patate, in attesa dei risultati dello scrutinio.

Secondo alle spalle di Schifani

Secondo la prima proiezione De Luca si attesta al momento al 25,8%. Secondo gli exit poll, che il leader di Sicilia Vera ha definito “farlocchi”, De Luca sarebbe secondo tra i candidati alla presidenza della Regione, dietro Renato Schifani, con un distacco di circa 13 punti.

De Luca arriva anche in Parlamento

Gongola Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e candidato alle regionali come presidente della Regione. Mentre gli exit poll delle regionali lo “premiano” come possibile secondo, anche a livello nazionale si prende le proprie soddisfazioni, la lista De Luca infatti arriva anche in Parlamento, ottenendo due seggi, uno alla Camera e uno al Senato. L’annuncio è dello stesso Cateno De Luca che pubblica sui social la foto con i due eletti. Si tratta di Dafne Musolino che andrà al Senato, e Francesco Gallo, alla Camera. “Complimenti – scrive il leader di Sicilia Vera De Luca -. Abbiamo eletto Dafne Musolino al Senato (Messina Enna) e Francesco Gallo alla Camera (Messina zona Jonica)”. Il partito di De Luca ha ottenuto lo 0,71% alla Camera e lo 0,94% al Senato (dati parziali Sezioni: 59.972 / 60.399). Numeri che consentono alla lista “De Luca sindaco d’Italia”, di assicurarsi i due componenti, uno alla Camera e uno al Senato.