In provincia di Messina sono due i collegi uninominali dove si vota, con circa 600.000 elettori totali. Nel collegio uninominale che va da Giardini Naxos fino a Milazzo, e che quindi comprende anche il capoluogo di provincia, Matilde Siracusano sarà la portacolori del centrodestra.

Gallo per Cateno

Francesco Gallo, vicesindaco della Giunta Basile, darà quasi certamente filo da torcere al centrodestra, partendo da un’ottima base elettorale, molto fresca, delle elezioni di qualche mese fa.

Calabrò per il centrosinistra, D’angelo per l’M5S

Il centrosinistra schiera il consigliere comunale che ha ottenuto più voti nelle file del PD, Felice Calabro, mentre il M5s punta forte su un altro esponente espressione del territorio come la senatrice uscente Grazia D’Angelo. Nove in totale gli sfidanti. Gli altri sono: Liliana Modica (Terzo Polo), Francesco Mucciardi (Unione Popolare), Giuseppe Billè (Italia Sovrana e Popolare), Carlo Spanò (Italexit), Salvatore Modica (Vita).

Il collegio di Barcellona Pozzo di Gotto

Il capogruppo all’Ars Tommaso Calderone, di Forza Italia, è colui che deve tirare la volata a tutta la coalizione, che si presenta compatta al collegio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il centrosinistra pesca nell’Ennese

Il centrosinistra schiera l’ex sindaco di Centuripe Giuseppe Arena, che avrà il compito di fermare l’avanzata non solo del centrodestra, ma anche di M5S e De Luca, in un territorio che in gran parte non è il suo.

La Baglio per l’M5S

Stesso discorso per Katia Baglio, ex consigliere comunale di Barrafranca, che è la proposta del Movimento 5 Stelle.

De Luca e gli altri

Con Sud chiama Nord di De Luca si torna nel messinese (sui Nebrodi, per la precisione), con la sindaca di San Teodoro Valentina Costantino (molto stimata anche in una parte di Catanese). E poi, Fabrizio Pulvirenti (Terzo Polo), Mario Pietro Coppolino (Italexit), Gaspare Di Stefano (Unione Popolare), Antonio Giuseppe Di Natale (Italia Sovrana e Popolare) e Patrizia La Monica (Vita).