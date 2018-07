L'annuncio dopo un blitz in piazza XX Settembre

Il sindaco di Messina Cateno De Luca dice “no” a chi gioca a carte nei luoghi pubblici della città. Lo riferisce Tempo Stretto.

L’annuncio dopo alcuni controlli effettuati dallo stesso sindaco in piazza XX Settembre.

“Gli anziani giocano a carte e lasciano i cartoni in giro. I giochi sono rotti da tempi immemori: perché qualcuno non si adotta questa piazza? Noi facciamo fare un bel chiosco senza far pagare suolo pubblico” scrive De Luca sulla sua pagina facebook .

De Luca è perentorio: “Intanto da oggi non si gioca più a carte e la Polizia municipale dovrà sanzionare i trasgressori. Quando tutti impareranno ad essere civili ed evitare di pisciare tra le panchine e nelle aiuole ne riparliamo”.