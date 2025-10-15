Terapie innovative e robot per il recupero dei pazienti con lesioni spinali

Il Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina amplia la sua offerta riabilitativa con l’attivazione dell’U.O.C. Unità Spinale, già operativa da alcuni mesi presso il Presidio Ospedaliero Piemonte.

Si tratta di un importante passo avanti per il trattamento dei pazienti affetti da lesioni midollari, in linea con la missione dell’IRCCS, che punta su ricerca clinica avanzata e tecnologie d’avanguardia.

L’Unità Spinale si occupa della presa in carico di pazienti con lesioni spinali complesse, adottando protocolli riabilitativi innovativi e sfruttando anche strumenti di robotica riabilitativa. Una struttura all’altezza dei più moderni standard nel campo delle neuroscienze applicate alla riabilitazione.

Sette posti letto attivi al Presidio Piemonte

L’attivazione dell’Unità Spinale è stata resa possibile dalla volontà della Direzione Strategica dell’IRCCS, composta dal Direttore Generale Maurizio Lanza, il Direttore Scientifico Angelo Quartarone, il Direttore Sanitario Marcello Nucifora e il Direttore Amministrativo Maria Felicita Crupi. Fondamentale anche il contributo delle Unità Operative Complesse di Neuroriabilitazione, Neurologia e Recupero e Riabilitazione Funzionale, dirette rispettivamente da Carmela Rifici, Rosario Grugno ed Edoardo Sessa.

“Questo risultato è frutto di una sapiente attività di collaborazione tra tutte le figure professionali del nostro Istituto – ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Lanza. Notevole lo sforzo profuso da tutto il personale medico, infermieristico, OSS e tecnico della riabilitazione, che ha consentito l’attivazione di n. 7 posti letto presso il Presidio Ospedaliero Piemonte, con risorse economiche pressoché invariate. Tutto ciò – ha proseguito Lanza – è stato possibile anche grazie a un lavoro di confronto e stretta collaborazione con tutte le organizzazioni sindacali che voglio specificatamente ringraziare”.

Personale potenziato e criteri di accesso trasparenti

L’attivazione dell’Unità è stata supportata anche dall’autorizzazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana all’ampliamento del tetto di spesa per il personale, che ha permesso nuove assunzioni tra medici e operatori sanitari, assicurando così un servizio completo e continuativo.

Le richieste di ricovero vengono gestite tramite procedura pubblica sul sito ufficiale www.irccsme.it e valutate da una commissione multidisciplinare sulla base di criteri rigorosi definiti dall’Istituto.

Con questa nuova attivazione, il Centro Neurolesi conferma il suo ruolo di riferimento regionale e nazionale nella riabilitazione neurologica, puntando su qualità, innovazione e lavoro di squadra.