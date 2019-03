interventi per 150mila euro

Classificato fin dai primi anni Duemila come zona ad alto rischio, il centro storico di Casalvecchio Siculo, nel Messinese, potrà finalmente essere messo in sicurezza.

Prevista un’operazione di consolidamento profondo e una regimazione superficiale delle acque piovane che, nel tempo, hanno provocato profonde lesioni a una quarantina di abitazioni.

I lavori sono stati affidati alla Ciccone Costruzioni di Casteltermini per un importo di circa 150 mila euro dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce.

Si interverrà, in particolare, sull’area a valle della via Sant’Onofrio in corrispondenza della chiesa principale dove è in atto un lento, ma inesorabile, movimento di scivolamento che sta mettendo a serio rischio la stabilità di case e infrastrutture pubbliche.

«Per troppi anni – osserva il governatore Musumeci – su questi fenomeni di dissesto non c’è stata la dovuta attenzione e la loro inevitabile evoluzione rischia ormai di oltrepassare la soglia di sicurezza: un intervento che non poteva più attendere per salvaguardare l’incolumità della popolazione».