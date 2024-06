Da domani, 1 luglio, e fino al 25 luglio, il tratto di autostrada da Rometta a Messina sulla A20 verrà chiuso al traffico di notte per consentire i lavori nella galleria Telegrafo. Quasi un mese, dunque, di grossi disagi per gli automobilisti, in un momento di grande traffico, quando negli scorsi anni i cantieri venivano sospesi, e non iniziati.

Il punto in prefettura

Il punto è stato fatto in prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la viabilità presieduto dal viceprefetto Maria Gabriella Ciriago. Il tratto autostradale sarà chiuso dal lunedì al sabato dalle 22 alle 6 del mattino, così da effettuare i lavori in notturna per evitare ulteriori e più pesanti disagi. La domenica, quando il traffico di rientro è più sostenuto, si chiuderà all’1 e sempre sino alle 6.

Obbligatoria l’uscita a Rometta per le auto, che per i mezzi pesanti sarà interdetta. L’unica possibilità, per i tir, è quella di compiere il giro da Buonfornello e Catania. I lavori nelle altre gallerie del tratto tra Messina e Rometta, la Baglio, per esempio, verranno invece realizzati nelle ore diurne con la parzializzazione della carreggiata.

Sulla Di Monreale interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

Fino alle 19 di mercoledì 31 luglio, la SS 186 “Di Monreale” sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni. Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione.

Nel dettaglio, le limitazioni riguardano i seguenti tratti:

Dal km 4,610 al km 8,565, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 9,923 al km 13,170, su tutte le corsie, divieto di sorpasso, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Dal km 15,470 al km 27,700, su tutte le corsie, divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocità di 40Km/h, senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri.

Lavori e senso unico alternato sulla 514 Di Chiaramonte

Da giovedì 13 giugno e fino a giorno 30, sulla Ss 514 Di Chiaramonte, nel tratto compreso tra i km 20,767 e 21,325, sarà istituito un senso unico alternato, su entrambe le corsie, regolato mediante impianto semaforico, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 17:00. Dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

La limitazione si rende necessaria per consentire di effettuare in sicurezza i lavori di scavo della pila e la risagomatura delle scarpate.

