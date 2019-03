erano destinati ad una nave danese

Sarebbero dovuti finire sulle tavole di una nave danese ancorata al porto di Milazzo per il fabbisogno del personale imbarcato. Cinquecento chili di carne e pesce surgelati in pessimo stato di conservazione sequestrati dai poliziotti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il controllo sul mezzo di una società di distribuzione all’ingrosso è scattato al porto mamertino. Gli alimenti presentavano una colorazione alterata dovuta alla temperatura utilizzata per il trasporto, pari al doppio di quella prevista per la tipologia di prodotto: -18 i gradi centigradi a norma a fronte dei – 0 gradi mantenuti nella cella frigorifera.

Questo quanto accertato dagli agenti con l’ausilio dei veterinari dell’ASP.

Conducente e titolare della ditta sono stati denunciati per detenzione, ai fini dell’immissione in commercio, di alimenti pericolosi per la salute pubblica. Elevata a loro carico una sanzione di oltre 1000 euro.

Nella medesima giornata controlli a tappeto sempre nella zona portuale sui mezzi pesanti. Sono state elevate molte multe e ritirate patenti.