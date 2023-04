Un borsone recuperato nel Messinese dai carabinieri

Ben 42 chili di cocaina sono stati ritrovati dai carabinieri su una scogliera nel Messinese. E’ probabile che sia un carico di stupefacenti che si può essere perso nel corso del tragitto. E poi le correnti marine hanno trasportato il borsone sino ad arnarsi negli scogli di Vulcanello.

Intensificati i controlli

L’operazione porta la firma dei militari della compagnia di Milazzo, che da giorni hanno intensificato i controlli in previsione delle festività pasquali alle Isole Eolie. Sono stati loro a trovare l’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Il tutto è maturato nell’ambito di un servizio di perlustrazione del territorio.

Un borsone sospetto

I carabinieri hanno notato, su una scogliera nella zona di Vulcanello, un borsone all’apparenza sospetto. Le immediate verifiche hanno consentito di accertare che all’interno del borsone erano contenuti diversi pacchi. Sin da subito si era avuta l’impressione che all’interno ci potesse essere della droga.

Gli accertamenti confermano i sospetti

Una volta recuperato il carico, i successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il borsone conteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga suddivisa in 32 panetti, del peso complessivo di quasi 42 chilogrammi. La sostanza stupefacente sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi tecniche e di laboratorio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare la provenienza della cocaina, verosimilmente trasportata sulla scogliera dalla marea.

