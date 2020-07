In casa 45 grammi di marjuana e hashish

Con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno arrestato i il 57enne D.D., ritenuto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, che da alcuni giorni avevano notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno perquisito la sua casa. All’interno dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno trovato 4 piante di “cannabis indica” dell’altezza di oltre un metro, in pieno stato di maturazione, coltivate in dei vasi in plastica. Inoltre, i militari hanno rinvenuto “marjuana” e “hashish” del in peso complessivo di quasi 45 grammi, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per la coltivazione delle piante.

La droga, il bilancino di precisione ed il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati e saranno inviati al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato poiché ritenuto responsabile dei reati di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.