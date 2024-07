Controlli sull’autostrada A18 Messina-Palermo per contrastare il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. La Polizia Stradale ha predisposto un dispositivo di controllo mirato all’interno dell’area di servizio Divieto Nord, con l’impiego di più pattuglie.

Senza cinture o seggiolino per bambini

L’operazione ha portato al controllo di 39 veicoli e all’accertamento di oltre 45 violazioni, di cui 41 dovute al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di conducenti, passeggeri anteriori e posteriori. Tre conducenti sono stati inoltre sanzionati per aver trasportato bambini senza i previsti sistemi di ritenuta. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per gravi irregolarità.

L’iniziativa mira a contrastare i comportamenti scorretti e a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di rispettare le norme, in particolare sull’uso delle cinture di sicurezza. Il mancato utilizzo di questi fondamentali dispositivi di protezione in auto costituisce infatti un rischio elevato nella circolazione stradale: le statistiche indicano che, se usate correttamente, le cinture riducono dell’80% il rischio di morte o lesioni gravi in caso d’incidente.

Scatta la stretta della Polizia Stradale, autovelox in A20 e A18

La Polizia Stradale scende in campo contro gli eccessi di velocità sulla strada. Da oggi, lunedì 15 luglio, fino a domenica 21 luglio 2024 verranno effettuati controlli mirati della velocità su alcuni tratti autostradali della Sicilia, dove si registra un elevato tasso di incidentalità. L’iniziativa rientra in una campagna più ampia per invitare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, al fine di prevenire gli incidenti stradali. Come sottolineato dalla Polizia Stradale, è fondamentale mantenere una velocità moderata e adeguata alle condizioni del traffico e del manto stradale.

Tratti Autostradali Interessati dai Controlli

I controlli interesseranno in particolare le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Sulla A18 i servizi saranno operativi nei giorni 15, 18 e 20 luglio, mentre sulla A20 nei giorni 16 e 19 del mese. Le pattuglie della Stradale monitoreranno la velocità dei veicoli in transito con gli appositi strumenti elettronici.