è accaduto a giardini naxos

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos (ME), nel corso di servizi finalizzati al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 49enne del luogo, ritenuto responsabile della violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

I militari, durante una verifica ad una tabaccheria di proprietà dell’uomo, all’interno dell’attività hanno notato indicazioni pubblicitarie circa la vendita di prodotti a base di marijuana ed hanno, pertanto, deciso di procedere al controllo delle varie confezioni rinvenendo: 12 vasetti in vetro con tappo in sughero non sigillato, 31 vasetti in vetro sigillati con tappo di metallo, 2 flaconi di olio in vetro con tappo conta gocce; 28 bustine da 1 grammo e 9 pacchetti in cartone rigido da 1 grammo, tutti contenenti sostanza vegetale del tipo “marijuana”.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati ed il titolare della tabaccheria è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile della violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

(foto di repertorio)