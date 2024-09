La Polizia Stradale ha intensificato i controlli su autobus da noleggio e di linea, sia italiani che stranieri, in seguito a un aumento delle violazioni riscontrate.

Numerose violazioni al Codice della strada

Su 22 autobus controllati, sono state riscontrate ben 18 violazioni al Codice della Strada e alle normative specifiche del settore. Le infrazioni hanno riguardato eccesso di velocità, superamento dei tempi di guida, irregolarità nei documenti del veicolo e del conducente, mancato uso delle cinture di sicurezza e dotazioni di sicurezza incomplete o non funzionanti.

In un caso, un autobus è stato ritirato dalla circolazione a causa di gravi problemi alle uscite di emergenza, con i passeggeri trasferiti su un altro mezzo per garantire la loro sicurezza.

Concorrenza sleale nel mirino

I controlli hanno anche evidenziato violazioni da parte di aziende di trasporto europee ed extra-UE, in particolare per quanto riguarda il cabotaggio. Sono state comminate sanzioni pecuniarie a conducenti che operavano in Italia oltre i limiti consentiti, creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle aziende italiane.

Impegno per la sicurezza stradale

Il Comando della Polizia Stradale di Messina ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante per garantire la sicurezza stradale e l’armonizzazione delle regole in ambito europeo. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

Like this: Like Loading...