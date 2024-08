il colpo sulla siracusa-catania

Gli agenti della Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Lentini hanno arrestato tre persone, due uomini ed una donna, indicati come i componenti di una banda che ha compiuto un furto nell’Autogrill della Siracusa-Catania in prossimità della galleria San Demetrio, nel territorio di Lentini. I ladri, secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, hanno agito in nottata, alle due di l’altro ieri, prelevando un ingente quantitativo di merce esposta sugli scaffali.

Bloccati in autostrada

Dopo il saccheggio, sono saliti a bordo di un mezzo per dirigersi verso Siracusa ma sono stati bloccati dalla pattuglia della Polstrada del Distaccamento di Lentini: all’interno dell’abitacolo sono stati rintracciati diversi scatoloni con all’interno confezioni di prodotti alimentari, gli stessi che erano stati trafugati nell’area di servizio poco prima.

Il modus operandi

Da quanto ricostruito dalla Polizia stradale, è stato possibile comprendere il modus operandi della banda: mentre i due uomini hanno distratto l’addetto alle vendite all’interno dell’Autogrill, la donna ha rubato numerosi prodotti nascondendoli nella vettura parcheggiata vicino l’ingresso dell’autogrill. Immediatamente dopo, a ruoli invertiti, la donna ha fatto rientro per disorientare il banconista e quindi consentire ai due complici di trafugare a loro volta altri prodotti.

Ai domiciliari

I tre, come disposto dall’Autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre la merce indebitamente asportata è stata restituita al personale dell’Autogrill. Nelle prossime ore saranno sentiti dal gip del Tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare.

“Il fenomeno dei furti presso le aree di servizio è in crescita, cosi come quello dei furti dai container dei mezzi pesanti che spesso fanno sosta presso le aree di servizio per consentire il riposo ai conducenti. La Polizia Stradale è impegnata anche in questo senso, assicurando presenza costante e tempestività di intervento” spiegano dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Lentini.