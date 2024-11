La Polizia Stradale ha annunciato un’intensificazione dei controlli della velocità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo dal 11 al 17 novembre 2024. L’operazione si concentrerà sulle tratte ad alta incidentalità, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali promuovendo il rispetto dei limiti di velocità. I controlli saranno effettuati in entrambi i sensi di marcia, alternativamente sulle due autostrade, durante i giorni feriali della settimana indicata.

Limiti di velocità e sanzioni

Ricordiamo che i limiti di velocità vigenti sulle autostrade sono di 130 km/h in condizioni normali e 110 km/h in caso di maltempo. Sulle strade extraurbane principali, i limiti sono rispettivamente di 110 km/h e 90 km/h. Le sanzioni per eccesso di velocità variano a seconda dell’entità dell’infrazione. Superamenti fino a 10 km/h comportano sanzioni pecuniarie da 42 a 173 euro. Superamenti tra 10 e 40 km/h comportano sanzioni da 173 a 694 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Superamenti tra 40 e 60 km/h comportano sanzioni da 543 a 2.170 euro, la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Infine, superamenti oltre i 60 km/h comportano sanzioni da 845 a 3.382 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da sei a dodici mesi, con revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. È importante ricordare che queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e i conducenti professionali.

Focus sui veicoli commerciali e trasporto persone

Oltre alle consuete verifiche della velocità, la Polizia Stradale presterà particolare attenzione ai veicoli commerciali e adibiti al trasporto persone, inclusi autobus e mezzi pesanti. I controlli si avvarranno anche della lettura dei dati registrati dai cronotachigrafi e dai tachigrafi digitali installati a bordo di questi veicoli, al fine di rilevare eventuali infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo. Questa misura rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto professionale, un settore cruciale per la mobilità del Paese. La Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, contribuendo così a rendere le strade più sicure per tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Messina.

Like this: Like Loading...