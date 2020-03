Tanti pazienti abbandonati nella struttura

Assicurati i pasti per per gli anziani e i dipendenti della casa di riposo “Come d’incanto” di Messina, in isolamento per la presenza di numerosi pazienti positivi al coronavirus.

Sarà La Cascina Global Service a fornire i pasti ai trenta anziani rimasti soli nella casa di riposo dopo i casi di coronavirus accertati tra il personale. La struttura di via I Settembre infatti è diventato un vero e proprio focolaio ed è stata messa in isolamento.

La società del Gruppo La Cascina ha accolto l’appello lanciato dal sindaco Cateno De Luca attraverso i social e si è impegnata a garantire tre pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, per tutti gli ospiti rimasti ancora all’interno della struttura. Un impegno che si protrarrà fino a quando la casa di riposo non sarà evacuata e sanificata.

Nel pieno rispetto delle linee ministeriali e delle particolari diete alimentari, saranno sempre servite pietanze salutari e genuine. A preparare i pasti sarà il personale de La Cascina Global Service: dal centro cottura saranno inviati agli anziani in monoporzione, perfettamente sigillati così da garantirne la sicurezza alimentare. Una volta consumato il pasto, l’involucro sarà smaltito secondo rigide procedure per evitare il pericolo di una contaminazione.