Il farmacista è stato denunciato

I Carabinieri di Patti hanno denunciato un farmacista accusato di frode in commercio e manovre speculative su merci. L’uomo vendeva all’interno della farmacia mascherine al prezzo di 9,50 euro. I dispositivi di protezione erano, inoltre, , custodite in bustine di plastica trasparente, prive del marchio di conformità CE. Le mascherine sono state sequestrate.

E proseguono nel Messinese i controlli per il contenimento degli spostamenti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina stanno svolgendo servizi quotidiani di controllo del territorio. A Messina, i Carabinieri della Stazione di Tremestieri hanno denunciato due messinesi incensurati, dipendenti di una ditta edile, sorpresi mentre scaricavano da un furgone dei materiale di demolizione e costruzione all’interno di una area demaniale.

A Rometta i militari hanno beccato un giovane che nella sua autocertificazione scriveva di trovarsi fuori dall’abitazione per assistere degli anziani parenti. Nella sua auto però sono stati trovati 32 grammi di droga e 230 euro. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e false attestazioni a Pubblico ufficiale oltre che per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

A Terme Vigliatore i Carabinieri hanno fermato due giovani che avevano in auto tre involucri di hashish e marjuana. A Patti sono stati controllati 8 ragazzi che giocavano a pallone senza rispettare le distanze di sicurezza raccomandate. A Capizzi sono stati denunciati 4 giovani del posto che avevano allestito un barbecue in una strada ai confini del paese manifestando ai militari l’intenzione di cenare assieme.