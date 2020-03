la nota del primo cittadino

“Nonostante i ripetuti appelli e gli inviti alla popolazione italiana, giunti da parte delle autorità a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, di rimanere a casa, se non per comprovate ed indifferibili ragioni, al fine di contenere ed arginare la diffusione del virus Covid-19, mi giungono purtroppo ancora innumerevoli segnalazioni di persone avvistate in giro nel centro abitato di Sant’Agata Militello, soprattutto nelle ore diurne”.

Lo scrive in una comunicazione ai cittadini Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata di Militello, nel Messinese.

“Nell’assoluto rispetto di ognuno, – puntualizza il primo cittadino -mi vedo costretto a ribadire ancora una volta ai miei concittadini come non osservare scrupolosamente le restrizioni imposte rappresenti un atto di mera incoscienza, scarso senso civico e non rispetto della salute di sé stessi, dei propri familiari e del prossimo, oltreché una violazione di legge punibile ai sensi del codice penale.

In queste settimane – prosegue Mancuso – sono state disciplinate con precise ordinanze le modalità di esercizio di tutte le attività consentite ma a questo punto, continuando la situazione di indisciplina diffusa, assumeremo provvedimenti ben più restrittivi, di concerto con gli organi regionali preposti, così come previsto dalle direttive.

Ho già dato mandato alla Polizia municipale, – tuona il sindaco – e chiesto alle forze di polizia del territorio, di incentivare ed inasprire i controlli, più di quanto già non venga fatto, procedendo con tutti gli strumenti del caso, fino alla denuncia dei trasgressori.

Vale la pena ricordare che si giustificano le uscite da casa solo per comprovate esigenze lavorative, gravi esigenze familiari o sanitarie, o per valide ragioni come fare la spesa o recarsi in farmacia, e comunque minimizzando i contatti sociali.

Comprendo bene – conclude Mancuso – le difficoltà che questo delicato momento storico sta comportando per ognuno, dal punto di vista umano e professionale, con limitazioni della sfera personale che non sono proprie di una civiltà libera come quella in cui fortunatamente viviamo, ma lo stato di necessità ed emergenza sanitaria che si sta vivendo, a carattere mondiale, ci impone senza se e senza ma di osservare le regole in vigore a tutela di tutti. Sono certo che la comunità santagatese sappia dimostrare, come gran parte di essa già lo sta facendo, la sua profonda maturità”.