I carabinieri hanno arrestato una coppia accusata di aver rubato 8 quintali di limoni. Sono accusati di furto aggravato in concorso Carmela Forte, 34 anni, e Danilo Caracciolo, 23 anni, bloccati da una pattuglia dei militari in una stradina di una zona di campagna in prossimità di Solarino, nel Siracusano. Secondo quanto svelato dalle forze dell’ordine, i presunti ladri avrebbero razziato circa 8 quintali di limoni in un appezzamento di terreno e la refurtiva sarebbe stata caricata a bordo di due macchine, le stesse che i carabinieri hanno fermato

L’intera merce è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda agricola mentre i due indagati sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni dove sono agli arresti domiciliari. La coppia è stata anche denunciata per violazione al decreto anti coronavirus della Presidenza del Consiglio.

Nell’ambito dei controlli dei carabinieri sulle violazioni al provvedimento “io resto a casa” sono stati registrati circa 20 casi in tutta la provincia di Siracusa.

A Siracusa sono state intercettate persone residenti in altri Comuni, non in grado di giustificare la presenza nel capoluogo mentre un giovane è stato trovato a fare una videochiamata fuori dall’abitazione.

Nella zona nord della provincia tra i comuni di Sortino, Melilli, Lentini, Francofonte ed Augusta i carabinieri hanno riscontrato altri casi, in particolare giovani che, stanchi di rimanere dentro le proprie abitazioni, hanno preferito uscire in auto per fare un giro in città e recarsi anche solo a guardare il mare, ad incontrare qualche amico per fumare una sigaretta o per andare in campagna per potare alcuni alberi da frutto.