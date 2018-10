Paura a causa del maltempo fra i baraccai di Messina che ancora vivono in queste strutture. Il panico scoppiao nel ardo pomeriggio di ieri quando alcuni abitanti hanno sentito un forte rumore e poi un urlo proveniente dalla stanza da letto di una delle baracche.

In tanti si sono precipitati e hanno visto prima una nuvola di polvere, poi una parte di tetto crollato e grossi pezzi di intonaco sul letto matrimoniale. Parte dell’intonaco del soffitto di una baracca era caduto sfiorando due bambini che stavano guardando la tv.Tutto è’ accaduto nel quartiere messinese di Camaro San Paolo.

I vigili del fuoco hanno posto i sigilli alla struttura. Nella baracca vivono nove persone per le quali si dovrà trovare un’abitazione. La baraccopoli dovrebbe essere abbattuta subito dopo la consegna delle nuove 46 case a Camaro Sottomontagna, ma probabilmente i nuovi alloggi non basteranno per tutti.

La nuova amministrazione comunale, attraverso l’Agenzia per il risanamento, sta cercando abitazioni da acquistare per le famiglie vivono in baracche in diversi punti della città.

La “baraccopoli” di Camaro San Paolo, racconta Tempostretto.it dovrebbe essere abbattuta subito dopo la consegna, prevista a brevissimo, delle nuove 46 case di Camaro Sottomontagna. Ma non saranno sufficienti per tutti. Proprio la signora Assunta, ad esempio, non rientra in graduatoria.