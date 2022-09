Ieri sera a Santa Lucia del Mela piazza del Milite Ignoto gremita per il leader di “Sud chiama Nord” e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Un vero e proprio bagno di folla tra selfie, abbracci e strette di mano.

Le parole di De Luca

«Vedervi qui – ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca – è il nostro miglior sondaggio. La vostra presenza rende l’idea di quanto e come l’entusiasmo attorno al nostro progetto cresca di giorno in giorno in modo inarrestabile. Siete voi la risposta a qualunque sondaggio farlocco abbiano tentato di far circolare. Siete voi la certezza che questa è la strada giusta… l’unica possibile».

«Grazie davvero di cuore per la partecipazione, per l’entusiasmo, per la stima che dimostrate nei miei confronti. Grazie al sindaco Matteo Sciotto che ha scelto di candidarsi nel progetto De Luca Sindaco di Sicilia».

Chi c’era sul palco

Sul palco ieri sera anche Dafne Musolino e Francesco Gallo candidati al Senato e alla Camera.

Il fuoriprogramma

Non è mancato un fuori programma con la presenza di Rocco Mordaci a portare il saluto del Caa Fenapi perché proprio a Santa Lucia del Mela è nata la prima sede territoriale.

Partito da Terme Vigliatore, De Luca oggi proseguirà il suo tour che lo ha già visto toccare oltre 300 comuni siciliani. Previsti incontri a Barcellona Pozzo di Gotto, Oliveri, Falcone, Milazzo, Rometta, Spadafora, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Naso, Gliaca di Piraino e comizio alle 21.30 a Brolo in piazza Roma.