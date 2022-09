Tour de force con incontri e comizi per tutto il week end

Dopo il bagno di folla che ha accolto ieri sera il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, il candidato alla presidenza della Regione Siciliana è sbarcato a Stromboli, nel Messinese. Dopo aver visitato Favignana e programmato la visita alle Egadi e Lampedusa, De Luca comincia da Stromboli il tour delle isole Eolie che lo vedrà impegnato fino a domani. Un tour de force tra incontri e comizi al fianco dell’ex sindaco di Lipari.

Oltre 300 comuni visitati

“La mia attenzione per il territorio va oltre il periodo elettorale – ha detto De Luca appena sbarcato in terra messinese -. La mia storia amministrativa lo dimostra. Chi ha seguito la mia attività da sindaco sa che sono abituato a stare tra la gente. Noi non stiamo portando avanti un progetto che ci vede chiusi nei palazzi, ma bisogna avere il contatto con le realtà. Abbiamo superato la soglia dei 300 comuni visitati. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: lo sforzo che sto facendo mostra il reale interesse verso il territorio. Per la prima volta nella storia siciliana ci sono le condizioni per scrivere una storia nuova».

Il tour nelle isole

Il leader di “Sud chiama Nord” è accompagnato in questo tour dall’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, candidato nella lista “De Luca sindaco di Sicilia”. “Le Isole Eolie – afferma Giorgianni – sono con Cateno De Luca. Sono felice di essere al suo fianco per lavorare come ho fatto durante la mia carriera politica sempre in favore del territorio”. Da Stromboli De Luca si sposterà a Panarea e Filicudi in piazza del porto dove incontrerà i cittadini. Nel pomeriggio si recherà a Salina per poi arrivare in serata a Lipari dove alle 21, 30 in piazza Marina corta terrà il suo comizio. Domani, domenica 11 settembre, da Lipari salperà alla volta di Vulcano per l’incontro in programma alle 11 davanti al tabacchino Muscarà.