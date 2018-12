Convocata per oggi un'assemblea dei soci urgente

Dovrebbe consumarsi oggi alle 16 l’atto finale della “guerra dei rifiuti” in corso a Messina. Il presidente del Cda di MessinaServizi ha convocato un’assemblea dei soci urgente con all’ordine del giorno un solo punto: “rescissione immediata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con l’ingegnere Aldo Iacomelli il 28 febbraio 2018 per giusta causa di gravità tale che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

Come scrive tempostretto.it, sarà il sindaco Cateno de Luca, in qualità di socio unico della società, a decidere se accogliere la richiesta di licenziamento immediato del direttore generale. Pare non ci siano dubbi sul risultato finale visto che la richiesta di licenziamento è stata una diretta conseguenza di quanto il sindaco aveva dichiarato in assemblea dei soci lo scorso lunedì.

Nel frattempo De Luca cerca di tenere alta l’attenzione sulla questione annunciando l’ennesimo blitz notturno in città per verificare il corretto funzionamento della macchina dei rifiuti. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, la situazione rimane molto delicata e si corre ancora il rischio di ripiombare presto in una nuova situazione di emergenza. Questa è forse l’ultima carta da giocare per rendere inattaccabile il licenziamento di Iacomelli.

