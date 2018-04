L'iniziativa

Saranno i colori che ormai contraddistinguono la qualità e la convenienza, ovvero i colori di Despar Sicilia, ad accogliere da questo lunedì tutti coloro i quali raggiungono l’isola. Grazie ad un accordo con la Caronte & Tourist, Despar Sicilia accompagnerà il transito in mare lungo lo stretto di Messina, nel tragitto tra la Sicilia e la Calabria.

Il traghetto “Zancle” è stato infatti brandizzato con il logo di Despar attraverso un’operazione che si avvicina moltissimo alle attività di street art, grazie all’utilizzo dei colori verde e rosso. Insomma “Despar colora di buono lo Stretto”.

Un modo per accogliere a braccia aperte coloro che raggiungono la Sicilia, un modo per farli sentire a casa, in famiglia, all’interno della grande famiglia Despar Sicilia.

“Una famiglia che continua a crescere con nuove aperture e che si proietta al futuro con sempre maggiore successo – spiega Concetta Lo Magno, alla guida dell’ufficio marketing di Ergon consortile – E in quest’ottica abbiamo voluto immaginare questo nuovo intervento che sicuramente offre grande visibilità a Despar. Un’azione di marketing che ben si coniuga con la bontà dei nostri prodotti a marchio ma soprattutto con le tante, numerose, offerte che ogni settimana contraddistinguono i vari punti vendita. Insomma vogliamo davvero essere ogni giorno a fianco dei nostri clienti, proprio come ricorda il nostro slogan ma anche la nostra app Despar Sicilia per smartphone attraverso la quale è possibile ottenere dei preziosi buoni sconto e aderire alle varie promozioni”.

La brandizzazione del traghetto è divenuta anche un mini video grazie ad un divertente timelapse diffuso sui canali social, realizzato con più telecamere per offrire una visione d’insieme che affascina.