Mafia e usura, Dia confisca beni per mezzo milione a imprenditore messinese (VIDEO)

Nuove regole per i tamponi, rapidi gratuiti a chi ha Green pass e viaggiatori, a pagamento per gli altri

All’ex Gasometro necessaria la prenotazione tramite Messina Social City; al Molo Rizzo e al Terminal Milazzo/Eolie basta il titolo di viaggio. Teatro Antico di Taormina: gratis per chi ha biglietto d’ingresso. Molecolari in ospedale: 30 euro per i vaccinati, 50 per gli altri....