Vulcano si riempie di celebrità in occasione del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice sportiva catanese di Dazn e il portiere del Newcastle convoleranno a nozze alle 19 di questa sera nella chiesa delle Grazie di Gelso e sono tantissimi i vip che si sono mobilitati per partecipare all’evento. Tra questi anche Chiara Ferragni, che prima di arrivare a Vulcano si è fermata a Catania per un caffè mentre Michelle Hunziker non ha perso l’occasione di gustarsi un arancino.

Gli invitati

Gli sposi si trovano già sull’isola e stanno accogliendo gli amici e i colleghi in arrivo nelle ultime ore. Al matrimonio dovrebbero partecipare anche le sorelle Eleonora e Barbara Berlusconi, amiche della sposa, la cantante Elodie, l’ex velina Elena Barolo con il compagno, lo stilista Alessandro Martorana, e la schermitrice siciliana Rossella Fiamingo, altra amica storica di Diletta.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

La festa si svolgerà in un hotel a 5 stelle con una meravigliosa vista dell’arcipelago. Una struttura moderna in pietra bianca con tanto di piscine, ristoranti e un accesso privato alla spiaggia. In un’intervista a Domenica In, Diletta aveva svelato a Mara Venier alcuni dettagli: “Ci sposeremo a Vulcano. Ho scelto quell’isola perché – la prima volta che ci andai – dissi “Io mi sposerò qua”. Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto: sono 160 invitati e sto impazzendo”.

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è esploso a Parigi nel 2022. Come ha avuto modo di raccontare la stessa conduttrice da oltre 9 milioni di follower su Instagram, non appena ha notato il calciatore in un ristorante, ha capito tutto. “È stato divertente e incredibile. Ero con le mie amiche a Parigi, ci stavamo divertendo quando è arrivato Loris e io dissi “Lui è l’uomo della mia vita”. Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece “ciao” con la mano”.