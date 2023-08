le foto delle loro vacanze

E’, ancora una volta, un’estate da vip a Siracusa, che, ogni anno, conferma la sua popolarità tra le personalità dello spettacolo, italiane ed internazionali.

Diletta in piazza Duomo col pancione e poi in barca

A testimoniarlo, le foto pubblicate sui social dagli stessi protagonisti, tra cui la nota conduttrice televisiva, Diletta Leotta, che, con il pancione, si è fatta immortalare nella splendida piazza Duomo. Insieme a lui, Loris Karius, il compagno e portiere tedesco, che milita in Premier league, da cui aspetta una bambina. I due sono stati anche protagonisti di una escursione in barca sul porto Grande: si scorgono i due innamorati che si baciano in prossimità del Castello Maniace, l’antica fortezza federiciana, uno dei gioielli storici di Siracusa.

L’allenamento di Stefano Accorsi

Nel Siracusano ha trascorso le sue vacanze l’attore Stefano Accorsi che su Instagram ha raccontato la sua esperienza. In una foto, dopo una corsa per tenersi in forma, si è espresso così: “Quale posto più bello per allenarsi all’aperto? Con un paio di scarpe e qualche appiglio dove attaccarsi si possono fare un sacco di cose”.

A spasso per le vie di Noto

L’attore, noto per la sua interpretazione in L’ultimo bacio e tanti altri film che hanno riscosso tanto successo, ha anche fatto un salto a Noto. Proprio nella città capitale del baracco Stefano Accorsi, che non si sarebbe sottratto alla consumazione di una granita, è stato fermato dai passanti per lo scatto di una foto, immediatamente pubblicata sui social.

Barbara Berlusconi al mare

In Sicilia anche la famiglia Berlusconi: Barbara è stata avvistata una prima volta in un lido di Fontane bianche, una delle zone balneari più suggestive di Siracusa, in una seconda occasione, insieme al compagno, è stata immortalata in un ristorante di Ortigia, il centro storico del capoluogo. Il resto della famiglia, tra cui il fratello Luigi, ha scelto il mare per arrivare nella Sicilia sudorientale: lo yacht dei Berlusconi è stato avvistato nei pressi di Portopalo di Capo Passero.