Dopo l’ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, è arrivata la lunga intervista di quasi un’ora. A parlare è Federico Lucia, che si è confessato a Francesca Fagnani, ieri sera, durante il programma Belve su Rai2.

Le parole di Fedez e l’intesa sessuale con la Ferragni

Solo una volta, nella seconda metà si commuove, mentre parla della sua malattia, il tumore al pancreas, e degli anni difficili con Chiara che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Generoso nell’intervista: parla della sua adolescenza, delle droghe, del tentato suicidio a 18 anni, del successo che un po’ dà alla testa, della forte intesa sessuale con Chiara, del pandoro-gate che sì ha contribuito a peggiorare la crisi sentimentale già in corso”. È apparso sincero, anche maturato.

“La malattia non mi ha migliorato”

Non fa sconti quando Fagnani gli chiede se la malattia lo abbia migliorato. “No — replica — sono il solito pezzo di m… solo che le esternazioni che prima facevo in pubblico, ora le tengo per me. E comunque bisogna uscire dalla narrazione per cui quando affronti la malattia o un periodo difficile per forza devi uscirne migliore”. Del resto lo aveva detto che “è molto poco bugiard”», che spesso si mette nei guai per la sua irruenza e impulsività e che “non voglio cedere la mia libertà di esprimermi”. Poi il racconto di ragazzo di periferia, la solitudine, i problemi economici, il bullismo subìto, la dipendenza dalle droghe, il tentato suicidio, l’abbandono scolastico. E poi il rap che lo salva.

“Mia madre unico, volevo bene a Luis”

Fedez parla anche della madre-manager (“Oggi la mia società vale 70 milioni di euro: e come CEO vorrei solo lei. Non è una donna studiata: ma l’anno in cui un fondo ha imposto che lei non fosse più alla guida del mio gruppo è stato quello in cui la mia società ha avuto il suo valore più basso”), poi spazio al rapporto turbolento di Fedez con la politica e alla sua confessione sull’altra recente separazione, che lo ha segnato in questi mesi: quella dal suo ex socio, co-conduttore al Mucchio Selvaggio e amico Luis Sal: “Gli ho voluto veramente bene”, dice Fedez.

I Ferragnez

“Cosa l’ha fatta innamorare di Chiara?”. “Il sesso. La connessione sessuale tra noi è stata una cosa che raramente ho sperimentato” confida. Poi si pente un po’ della risposta. Sorride, dice che ha combinato un casino. Poi arriva il momento in cui si commuove: “Io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia. Sono stati tre anni molto complicati e purtroppo non abbiamo retto. Mi fa ridere, fino a che ero sposato ero gay, quando mi mollo allora mi piacciono le donne. Io non sono gay. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l’argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro… ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?”.

Il pandoro-gate

Il Pandoro-gate è una questione molto delicata e Fedez non si tira indietro. “Se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, risponde Fedez. “Io scopro di questa cosa qui quando esce. Anche io ho una fondazione, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, perdendo soldi. Tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera, e ti chiedi: come è possibile? Il fatto che io mia sa preso la merda senza colpe ci sta, la cosa che mi ha fatto male, ma che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è stato dover rispondere di una cosa che non ho commesso. Io l’avrei gestita in altro modo. Ma mi dispiace che tutti vedano la cattiva fede. Io sono sicuro invece che non c’è cattiva fede. Lei poi ha deciso di prendersi tutte le responsabilità…”.