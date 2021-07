Sinergia con la Sicilia Film Commission

Lo Schermo a tre punte del premio Oscar Giuseppe Tornatore chiude il programma

È un’antologia girata nel 1995, ed ora digitalizzata, su ciò che il cinema ha detto dei siciliani

Sicilia Film Commission ha presentato la sezione collaterale Cinema e Sicilia

Con l’attesa proiezione del documentario Lo schermo a tre punte di Giuseppe Tornatore, si conclude il programma cinematografico presentato al 67mo Taormina Film Fest dalla Sicilia Film Commission, che ha finanziato la digitalizzazione del film di cui esisteva copia solo in 35mm.

Il regista premio Oscar, presente in collegamento, ha introdotto la proiezione del film dialogando con Federico Pontiggia, condirettore artistico del Festival.

Girato da Tornatore nel 1995, Lo schermo a tre punte è un’antologia che rielabora e ricuce insieme frammenti di pellicole diverse, mostrando tutto ciò che il cinema ha detto dei siciliani. Un’opera a tratti ironica, a tratti drammatica, che racconta i caratteri, i comportamenti e gli stereotipi sui quali l’inconscio cinematografico ha costruito un’ipotesi di Sicilia.

Oltre a Lo schermo a tre punte, la Sicilia Film Commission, guidata da Nicola Tarantino che ha salutato il pubblico, ha presentato al Taormina Film Fest la sezione collaterale Cinema e Sicilia che ha proposto una selezione di film girati nell’isola e finanziati dalla Regione Siciliana.

Tarantino “Abbiamo creato sinergia col Festival”

“Abbiamo creato – dice Tarantino – una sinergia col Festival, con spazi significativi nel palinsesto che sono stati l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa alcune delle più significative produzioni realizzate negli ultimi anni col supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, nell’ambito dell’APQ Sensi Contemporanei”.

Da Goethe allo spazio, le produzioni della Sicilia Film Commission

Tarantino elenca le produzioni: “Tra queste il documentario ‘Sulle tracce di Goethe in Sicilia’, del regista tedesco Peter Stein, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui e che ha raccontato al pubblico il suo profondo legame con Goethe e la Sicilia; così come ‘Space beyond’ il film del regista Francesco Cannavà sulla missione spaziale organizzata dalle tre più importanti agenzie spaziali (Nasa America, Esa Europa, Roscosmos Russia), guidata dall’astronauta siciliano Luca Parmitano, che lo ha presentato in collegamento”.

La minirassegna La Sicilia e le donne

“Infine, una minirassegna di cortometraggi su ‘La Sicilia e le donne’, con tre storie accomunate dall’attenzione a situazioni umane e sociali particolari. A cominciare da ‘Sharifa’, con la regia di Fabrizio Sergi, sul tema sempre più cruciale dell’immigrazione e dell’integrazione; ‘La bellezza imperfetta’, il già pluripremiato corto di Davide Vigore, girato in una Palermo dark con le luci di un maestro della fotografia come Daniele Ciprì; e in ultimo ‘Salviamo gli elefanti’, il film di Giovanna Brogna Sonnino, interpretato da una straordinaria Lucia Sardo, che racconta la poesia che nasce dall’incontro tra due mondi estremamente diversi”.

E conclude: “La Sicilia continua a prestare il suo volto fotogenico al cinema ‘la Sicilia è cinema’ come diceva Sciascia. L’obiettivo è quello di incentivare sempre più la filiera di produzione in Sicilia, creando maggiori sinergie e rinvenendo nuove tipologie di finanziamenti”.