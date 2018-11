Secondo il parere della segreteria generale di Palazzo Zanca

A seguito della sentenza di fallimento per Messinambiente, secondo il parere della segreteria generale di Palazzo Branca, il comune di Messina non potrebbe costituirne di nuove e neppure mantenere partecipazioni in società, come la Messina Servizi Bene Comune, che gestiscono gli stessi servizi di quella dichiarata fallita.

Come scrive tempostretto.it, la pubblica amministrazione avrebbe quindi l’obbligo di adeguare il Piano di intervento sostituendo l’affidamento dell’in house providing con quella dell’esternalizzazione. Per farlo, secondo il parere del segretario generale Giovanna Carrubba, sarebbe preferibile seguire la strada della messa in liquidazione della Messina Servizi in modo da rispettare l’obbligo a carico del Comune di Messina di non mantenere la sua partecipazione nella società.

