Non ce l’ha fatta Giuseppina Cucinotta, 67 anni, investita da uno scooter mentre attraversava via Tommaso Cannizzaro, a Messina. L’incidente era avvenuto poco dopo che la donna era uscita da una farmacia della zona. Le sue condizioni erano apparse da subito estremamente gravi. Trasportata d’urgenza all’ospedale Piemonte, è deceduta due giorni dopo a causa delle lesioni riportate nell’impatto.

La dinamica

La donna era stata travolta da uno scooter mentre attraversava via Tommaso Cannizzaro, poco dopo essere uscita da una farmacia. Fin da subito le sue condizioni erano apparse critiche, e nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile salvarle la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’automobile si era arrestata per consentirle di attraversare la strada sulle strisce pedonali, ma un motociclo sopraggiunto avrebbe urtato violentemente la donna, non riuscendo a frenare in tempo.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.