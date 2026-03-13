Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada statale 113, nei pressi della frazione Locanda, a poca distanza dal santuario di Tindari. Per cause che restano ancora al vaglio delle autorità competenti, un uomo alla guida della propria vettura ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi violentemente sul ciglio della carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale e non ha lasciato scampo al conducente.

I soccorsi si sono attivati immediatamente con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 proveniente dalla vicina Patti. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano: l’automobilista è deceduto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nello schianto. La scena dell’incidente è apparsa subito critica ai primi soccorritori, testimoni di un impatto estremamente violento.

La polizia stradale è intervenuta per gestire la viabilità nel tratto interessato e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. In queste ore si attende l’arrivo del magistrato di turno, il cui compito sarà quello di accertare se si sia trattato di un incidente autonomo o se vi siano altre responsabilità. Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e provvedere al recupero del veicolo ribaltato.

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare nella zona. Il personale dell’Anas è presente sul luogo per coordinare la circolazione tra il chilometro 69 e il chilometro 70, dove il flusso automobilistico risulta fortemente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti. Le autorità raccomandano la massima prudenza nel percorrere il tratto stradale fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.