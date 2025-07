Ancora sangue sulle strade siciliane. Nella notte poco dopo le 2.30 un drammatico incidente si è verificato a Barcellona Pozzo di Gotto, all’incrocio tra le vie Kennedy e San Vito, nei pressi del distributore Esso. Nell’impatto tra una moto e un’auto, avvenuto per cause ancora da accertare, due ragazzi che viaggiavano in sella al mezzo a due ruote, entrambi di 17 anni, hanno perso la vita, Mattia Caruso e Simone Marzullo.

I rilievi sono tuttora in corso per chiarire le responsabilità e la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125 che sopraggiungeva da via San Vito, pare abbia fatto un testa coda andando a colpire una Dacia Duster parcheggiata e un albero che si trovava sul marciapiede con la parte posteriore. I due ragazzi non hanno avuto scampo, sono morti sul colpo.

Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto ad alcol test e drug test. Indagini avviate dai carabinieri. La salme dei due giovanissimi sono state già trasferite all’obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.