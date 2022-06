Il blitz della polizia a Messina

La cocaina, il crack e tutto quello che necessitava per confezionare le dosi di droga stipati in camera da letto. A scoprire il nascondiglio di un pusher messinese sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Messina che hanno arrestato un giovane di 25 anni. Lui stesso, quando si è visto presentare gli agenti dietro la sua porta, ha ammesso sconsolato: “Sono stato beccato”.

Il blitz ieri pomeriggio

Il blitz è scattato ieri pomeriggio a carico del 25enne messinese nel rione di Camaro San Luigi. Il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ai poliziotti delle Volanti, che si sono presentati nel suo domicilio per una notifica, l’uomo, con precedenti specifici, ha dichiarato di essere stato “beccato”.

In camera da letto

In camera da letto, tra armadio e letto, su un tavolino di legno, i poliziotti hanno rinvenuto 40 grammi circa di cocaina, un paio di grammi di crack, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente. Sequestrata anche la somma di euro 1.075 euro ritenuta verosimile guadagno per lo spaccio e rinvenuta in parte con la droga e in parte all’interno del comodino della camera da letto.

Anche la videosorveglianza

Nella stessa stanza, i poliziotti sottoponevano a sequestro anche un monitor tv con tre telecamere che riprendevano i diversi accessi all’abitazione. Il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nella casa circondariale di Messina Gazzi.

La condanna nel Siracusano per droga

Ieri altra vicenda di droga in Sicilia con il gip del tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ad aver condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per traffico di droga e detenzione di armi Salvatore Bruno, 58 anni, solarinese, ex affiliato al clan Aparo di Solarino. L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, venne arrestato nel gennaio scorso dai carabinieri in quanto in una stalla nella sua disponibilità vennero trovati degli involucri contenenti diverse tipologie e quantità di stupefacenti, nello specifico 24 grammi di cocaina, 54 di hashish e 26 di marijuana.