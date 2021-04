Scoperta anche droga

Droga e scommesse clandestine: segnalato all’autorità giudiziaria di Messina un uomo

È il titolare di un internet point di Furci Siculo

La Guardia di finanza ne dispone la chiusura.

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato oltre 200 grammi di marijuana e notificato un decreto di cessazione immediata dell’attività di un centro scommesse di Furci Siculo (ME), disposto dalla Questura di Messina.

Sala scommesse senza autorizzazione

I Finanzieri di Taormina e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, hanno accertato come il titolare dell’attività, privo di autorizzazione di pubblica sicurezza, raccoglieva scommesse anche da allibratori esteri, non autorizzati a operare in Italia. Le scommesse clandestine non erano raccolte, come quasi sempre accade, tramite personal computer, ma tramite uno smartphone di ultima generazione sottoposto a sequestro.

Scoperta anche droga

Sempre all’interno dei locali le Fiamme Gialle taorminesi hanno trovato un involucro contenente oltre 50 grammi di marijuana. Il controllo nell’abitazione del titolare dell’internet point,ha permesso di rinvenire ulteriori 180 grammi della stessa tipologia di sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro e posta a disposizione della Procura della Repubblica di Messina. Il Questore di Messina ha anche disposto la cessazione e l’apposizione dei sigilli alla sala scommesse abusiva.