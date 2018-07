conclusa la VII edizione della rassegna a salina

Due indimenticabili vincitori di Sanremo sul palco di MareFestival per ritirare il Premio in ricordo di Massimo Troisi: Gigliola Cinquetti e i Jalisse protagonisti nella serata conclusiva della manifestazione promossa dall’associazione Prima Sicilia presieduta da Massimiliano Cavaleri, che ha visto a Salina illustri personaggi come Anna Galiena, Lucia Sardo, Fausto Brizzi, Tony Sperandeo, Roberto Lipari e la madrina Maria Grazia Cucinotta.

La Cinquetti, in forma smagliante e applauditissima, è un’artista poliedrica conosciuta in tutto il mondo, da cantante trionfatrice a Sanremo nel 1964 con “Non ho l’età”, successo dalle 4 milioni di copie vendute a scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva: “Oggi i talent show creano omologazione e prodotti a uso e consumo della televisione, quindi lanciano star che poi difficilmente riescono a mantenere il successo” – ha detto la Cinquetti prima di parlare de Il Postino – Un film che è nella memoria di tutti, perchè Troisi è riuscito a rendere credibile al massimo il suo personaggio, quindi è come se tutti noi lo avessimo conosciuto realmente”. A consegnarle il riconoscimento durante la serata, presentata da Cavaleri con Marika Micalizzi, Arturo Brachetti, talento e trasformista straordinario che annunciato la sua presenza al Festival nel 2019.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte Jalisse, dopo il talk show pomeridiano in cui si sono raccontati al Club Rapanui rispondendo alle domande di Patrizia Casale, storica inviata della Gazzetta del Sud a Sanremo e organizzatrice di MareFestival, hanno incantato la piazza di Santa Marina Salina gremita di gente, cantando alcuni brani e presentando l’ultimo singolo “Ora” per celebrare i 20 anni, dopo la vittoria del Festival nel 1997.

Reduci dal successo di Rai1 nel programma di Amadeus “Ora o mai più” sono stati premiati dal deputato regionale dell’ARS Giuseppe Lupo, per essere un “sodalizio artistico consolidato e particolarmente apprezzato, lodevole esempio di unione nella musica e nella vita”.

Consuntivo positivo per la settima edizione del Festival che ha fatto registrare sold out in molte strutture ricettive dell’isola per la cinquegiorni di cinema, musica, moda e cultura in cui è stato presentato anche il romanzo di Fabrizio Palmieri “Di amori diversi”: un intreccio almodovariano ambientato a Taormina. Un evento collaterale che si è svolto all’Hotel I Cinque Balconi con moderatrice il direttore di Tempostretto.it Rosaria Brancato. Marefestival è patrocinato da Regione Siciliana Ass. Reg. Turismo, ARS, Comuni di Santa Marina Salina (sindaco Domenico Arabia) e Malfa (sindaco Clara Rametta).