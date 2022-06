Elezioni amministrative, i verdetti definitivi in provincia di Messina

13/06/2022

Elezioni in provincia di Messina e spoglio, i risultati aggiornati su questa pagina. In provincia di Messina sono 38 i comuni al voto con alcune sfide interessanti, in primis quello del capoluogo. Qui i risultati dei Comuni in provincia di Messina.

I dati definitivi

Acquedolci (maggioritario) – Viene eletto Alvaro Riolo 39,55%. Salvatore Caputo 30,09% e Ciro Gallo 30,36%.

Alcara Li Fusi (maggioritario) – Superato il quorum, eletto sindaco Ettore Dottore con 1143 voti.

Caprileone (maggioritario) – Bernardette Grasso vince con il 63,75% dei voti su Giorgio Caputo

Castelmola (maggioritario) – Orlando Russo con il 56,11% delle preferenze vince su Angelo D’Agostino

Castroreale (maggioritario) – Vittoria schiacciante per Giuseppe Mandanici con il 65,47%. Superati nettamente gli avversari, nettamente Claudia Bucca e Andrea Calabrò

Cesarò (maggioritario) – Sindaco eletto l’unica candidata in lizza Katia Ceraldi, quorum superato

Fiumedinisi (maggioritario) – Giovanni De Luca confermato sindaco con il 62,14%, Luigi Caminiti al 37,86%

Francavilla di Sicilia (maggioritario) – Ha vinto Vincenzo Pulizzi con il 46,62% su Alessandro Vaccaro e Laura Vaccaro

Furnari (maggioritario) – Felice Germanò ha la meglio con 35,07%. Si è imposto davanti a Salvatore Mendolia, Antonino Fazio, e Maurizio Crimi

Gaggi (maggioritario) – Viene eletto Giuseppe Cundari con il 93,52%, solo 6,48% per Massimiliano Blandizzi.

Gallodoro (maggioritario) – Alfio Currenti sindaco con il 77,31% dei voti e Valerio D’Agostino 22,69%

Itala (maggioritario) – Daniele Laudini eletto sindaco con il 56,04%, Sebastiano D’Angelo al 43,96%

Letojanni (maggioritario) – Alessandro Costa, unico candidato, è stato eletto sindaco grazie al superamento del quorum

Librizzi (maggioritario) – Renato Di Biasi ottiene la maggioranza dei voti (36,58%) e supera i candidati Nunzio Scaglione e Francesco Tricoli

Lipari (maggioritario) – Riccardo Gullo (30,32%) vince per qualche voto sull’ex vicesindaco Orto (30,16%). Più staccati Carnevale e Gugliotta

Malfa (maggioritario) – Sindaco Clara Rametta, per l’elezione dell’unica candidata in corsa quorum raggiunto

Merì (maggioritario) – Filippo Bonansinga confermato sindaco con il 51,74%. Felice Borghese si è fermato al 48,26%

Montalbano Elicona (maggioritario) – Nino Todaro eletto sindaco con il 55,19% delle preferenze. Vince sull’avversario Filippo Taranto

Motta d’Affermo (maggioritario) – Sebastiano Adamo vince con il 75,11% su Angelo Marinaro

Nizza di Sicilia (maggioritario) – Natale Briguglio sindaco con il 51,62% e Giuseppe Di Tommaso 48,38%

Novara di Sicilia (maggioritario) – Gino Bertolami eletto sindaco per la terza volta per pochi voti (50,91) contro l’avversario Salvatore Bartolotta

Pagliara (maggioritario) – Sebastiano Gugliotta al 68,02%, Giovanni Giacò al 20,94%, e Rosa Puliatti al 11,04%

Pettineo (maggioritario) – Eletto Domenico Ruffino con 100 voti su Pino Barberi

Piraino (maggioritario) – Vittoria per Salvatore Cipriano (54,26%) su Diego Cusmano

Reitano (maggioritario) – Eletto Salvatore Salvaggio per soli 5 voti su Pietro Puleo

Roccella Valdemone (maggioritario) – Gianfranco Orsina sindaco con il 50,24% dei voti, non ce la fa Giuseppe Spartà

San Pier Niceto (maggioritario) – Domenico Nastasi batte Luigi Calderone per 973 voti (56%) a 709 (44%)

San Piero Patti (maggioritario) – Sindaco Cinzia Marchello (51,89%), non ce l’ha fatta Nino Franco

Santa Marina Salina (maggioritario) – Domenico Arabia sindaco con il 56,75%, Santino Ofria al 43.25%.

Santa Teresa di Riva (maggioritario) – Danilo Lo Giudice vince sull’avversario, Nino Bartolotta, col 70% dei voti

Sant’Alessio Siculo (maggioritario) – Domenico Aliberti sindaco con il 56% dei consensi superando lo sfidante Giuseppe Riggio, fermo al 44%

Santo Stefano di Camastra (maggioritario) – Vittoria schiacciante per Francesco Re con il 65,76% su Marila Re

Saponara (maggioritario) – Eletto Giuseppe Merlino con il 62,92% su Cosimo Bertino

Sinagra (maggioritario) – Nino Musca vincente, si riconferma sindaco con il 38,47%. Secondo Emanuele Giglia, terzo Carmelo Rizzo

Torrenova (maggioritario) – Sindaco Salvatore Castrovinci con il 86,26% dei voti poi Maria Tiziana Scolaro e Serena Giuliano

Venetico (maggioritario) – Confermato Francesco Rizzo con il 50,33% dei voti

Villafranca Tirrena (maggioritario) – Giuseppe Cavallaro è il nuovo sindaco di Villafranca. Ha avuto la meglio sul candidato Mario Russo, ottenendo 2362 voti, mentre l’avversario si è fermato a quota 2133.