le elezioni amministrative

Sono 20 i Comuni al voto nel Messinese.

Nella città dello Stretto, nonostante lo spoglio non sia ancora finito, appare chiarissimo che non ci sarà la riconferma per il sindaco uscente Renato Accorinti. Messina sceglierà il proprio sindaco al ballottaggio del 24 giugno e Accorinti è fuori dai giochi.

Certo che uno degli sfidanti al ballottaggio sarà Dino Bramanti che avrebbe totalizzato consensi oltre il 28%. A sfidarlo sarà uno fra Cateno De Luca e Nino Saitta che secondo i dati delle segreterie si fermerebbero entrambi fra il 20 e il 22% ma con De Luca in vantaggio.

Ad Alì è il giovane Natale Rao il nuovo sindaco. Il 35enne ha sconfitto il primo cittadino uscente Pietro Fiumara. Rao ha ottenuto 360 voti contro i 165 di Fiumara.

Carlo Giaquinta si aggiudica la fascia di primo cittadino di Alì Terme con il 63,36% dei voti battendo lo sfidante Giuseppe Marino che supera di poco il 36% delle preferenze. Entrambi erano sostenuti da liste civiche.

A Capizzi il nuovo sindaco è Giuseppe Leonardo Principato Trosso che batte altri due sfidanti aggiudicandosi il 47,04% dei voti.

A Casalvecchio Siculo riconfermato sindaco l’uscente Marco Saetti che ottiene il 61,83% delle preferenze contro lo sfidante Carmelo Saglimbene che si ferma a poco più del 38%.

A Castel di Lucio il nuovo sindaco è Pippo Nobile, l’avvocato cinquantunenne,che nelle ultime due consiliature ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Nobile vince la corsa a due, per la poltrona a primo cittadino, del piccolo staccando il competitor, l’ex assessore al bilancio Fedele Nicolosi, di 95 voti ottenendo il 55,19% delle preferenze.

A Castell’Umberto riconfermato sindaco Vincenzo Leonetto Civa, che batte di 64 voti la sfidante Veronica Armeli ottenendo il 51,50% delle preferenze.

Antonino Cappadonna è il nuovo sindaco del Comune di Floresta. Sconfitto Antonio Stroscio per soli cinque voti. Il neo sindaco, sostenuto dalla lista “Insieme per Floresta”, ha ottenuto 187 voti (50,68% delle preferenze) contro i 182 di Stroscio, sostenuto dalla lista Ancora insieme per Floresta”.

A Fondachelli Fantina riconfermato sindaco Marco Antonio Pettinato, che ha ottenuto l’88,67% delle preferenze contro lo sfidante Pierpaolo Intelisano che si è fermato all’11,33%.

Anche Frazzanò ha eletto il proprio sindaco. Gino Di Pane, con il 59,92% delle preferenze ha vinto contro Antonino Carcione che si è fermato al 40,08%.

A Furci Siculo vittoria per Matteo Francilia che diventa sindaco della cittadina del messinese e con il 59,78% dei voti batte lo sfidante Francesco Rigano.

Santina Bitto è il nuovo sindaco di Gualtieri Sicaminò. Con il 69,42% dei voti batte l’avversario Mimmo Previti.

A Militello Rosmarino il nuovo sindaco è Salvatore Riotta, che con il 53,70% dei voti batte Teresa Travaglia Cicirello.

Il nuovo sindaco di Mojo Alcantara è Bruno Pennisi, che ha ottenuto l’85,24% delle preferenze battendo Salvatore Monforte.

Giuseppe Cannistrà è stato invece riconfermato sindaco di Monforte San Giorgio con l’80,24% delle preferenze battendo l’avversario Giuseppe Mento.

Rosario D’Amore mantiene la poltrona di sindaco a Mongiuffi Melia. E’ stato riconfermato alla carica di primo cittadino con 270 preferenze (54,55%) contro le 225 del candidato Cosimo Barra (45,45%).

A Montagnareale il nuovo sindaco è Rosario Sidoti, che con il 59,90% delle preferenze batte lo sfidante Nunzio Pontillo.

Il nuovo sindaco di Motta Camastra è Carmelo Blancato, che batte Claudio Bartucciotto con il 57,54% dei voti.

Mario La Malfa è il nuovo sindaco di Pace del Mela: con il 39,79% dei voti batte Carlo De Gaetano (31,88%) e Santina Pandolfo (28,33%).

A Reitano riconfermato sindaco Salvatore Villardita che ottiene il 73,87% dei voti battendo di gran lunga l’avversario Pietro Puleo (26,13%).