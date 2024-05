Comincerà alle 10,30 al ritrovo Good di Terme Vigliatore il tour del camper della Libertà in programma domani, sabato 25 maggio. Dopo aver condotto lungo l’intera penisola il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, il camper sta girando la Sicilia. Alle 11,30 il federatore della Lista Libertà si sposterà a Capo D’Orlando dove è previsto un incontro presso Tentazioni Cafè in via Giovanni Amendola, 64. Alle 12.30 sarà a Sant’Agata di Militello per incontrare i sostenitori presso il “ristorante bar Carletto” in Via Cosenz, 161. Alle 15.30 sarà invece a Santo Stefano di Camastra per una pausa caffè al Bar Da Franco in via Umberto e un’ora dopo De Luca si sposterà a Tusa dove i sostenitori lo aspettano al bar Mezz’ora e Mezza di piazza Trento e Trieste per un incontro. L’appuntamento successivo è nell’aula consiliare di Ficarazzi alle 18,15 per poi spostarsi alle 19 a Bagheria per un comizio in piazza in Corso Umberto n. 199. Altro comizio due ore dopo, intorno alle 20, a Trabia in Corso La Masa e infine alle 21.30 sarà a Cefalù per chiudere la giornata incontrando i sostenitori al club Ogliastrillo Km 0.

L’obiettivo di De Luca

Per Cateno De Luca la sfida elettorale dell’8 e del 9 giugno prossimi è un test in vista del vero obiettivo politico: la presidenza della Regione. Lo dice senza tanti giri di parole Danilo Lo Giudice, fedelissimo del sindaco di Taormina, che lo stesso Scateno definisce il nono candidato della lista Libertà. “Vogliamo eleggere un presidente della Regione degno di questo nome: Cateno De Luca. Le Europee ci trascineranno alle Regionali, abbiamo il dovere di fare la differenza”.

I candidati

De Luca, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni assieme a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. Tutti gli altri candidati verranno dopo in ordine alfabetico. Ed eccoli i candidati della lista Libertà nella circoscrizione Isole: la testimone di giustizia Piera Aiello; l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, attuale vicesindaco di Siracusa, con un passato in Forza Italia; l’avvocato Giulia Ferro, ex coordinatrice di Diventerà Bellissima (movimento creato da Nello Musumeci) in provincia di Trapani, con trascorsi nel Cda di Airgest; Barbara Figus, rappresentante del Popolo della Famiglia e unica sarda in lista; Ismaele La Vardera, capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord; Antonio Parrinello, ex deputato regionale, nonché presidente per tre anni del Parco nazionale di Pantelleria