A Leni, uno dei tre Comuni dell'isola

A Leni, uno dei tre Comuni dell’isola di Salina, nelle Eolie, 12 isolani sono risultati positivi al Covid-19; altri 17 sono in isolamento a causa dei contatti avuti con i contagiati.

Screening straordinario

Il sindaco Giacomo Montecristo, accogliendo una nota inviata dall’Usca di Lipari, ha organizzato per venerdì 27 agosto, dalle 16 alle 18, una campagna straordinaria di screening, su base volontaria, da eseguire al campo sportivo, che coinvolgerà residenti e turisti, mediante tamponi rapidi.

La nota del sindaco

Il sindaco, “visto l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 venutasi a creare nei giorni scorsi nell’isola di Salina e specificatamente nel Comune di Leni” e, “tenuto conto dei risultati dei tamponi molecolari effettuati in questa settimana”, “Avvisa tutti gli interessati che giorno 27 agosto dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in località Valdichiesa dietro il campo sportivo verrà effettuato uno screening di tamponi rapidi, esclusivamente su base volontaria e gratuitamente con modalità drive-in. Si auspica che i cittadini residenti e non, di qualsiasi età, partecipino liberamente e aderiscano in molti per una mappatura più precisa di eventuali contagi da Covid-19. E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria e la carta di identità”.

Morta la ‘nonnina’ delle Eolie, aveva 105 anni

Pochi giorni fa è morta la ‘nonnina’ delle Eolie. Concettina Vasquez, 105 anni compiuti lo scorso aprile, è deceduta nella casa di riposo di Valdichiesa nel Comune di Leni, uno dei tre della seconda isola dell’arcipelago. Nel centro diretto dal parroco Giuseppe Brancato vive ancora sua sorella Giuseppina che qualche settimana dopo aveva compiuto 100 anni.

Uno dei pochi casi in Italia di due sorelle centenarie. Concetta aveva tra le sue grandi passioni quella per la cucina e per il compleanno di Giuseppina aveva cucinato per lei, preparandole alcune delle sue specialità: sartù di riso, timballo di melanzane e polpette all’agrodolce.