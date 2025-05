Una esplosione controllata e i detriti che vengono giù a valle demolendo le parti pericolose del costone. E’ stato fatto brillare nelle prime ore di oggi il costone che sovrasta la via Garipoli a Taormina. Si è trattato di un brillamento controllato per abbattere le parti del costone roccioso sovrastante l’importante arteria, che rischiavano di crollare. Le operazioni sono state coordinate dal Dipartimento regionale di protezione civile che si sta occupando di un ampio Piano operativo di emergenza.

Strade interdette e area evacuata prima dell’esplosione

L’esplosione è avvenuta in sicurezza accompagnata da informazioni ai cittadini e da una serie di misure per evitare danni a persone o cose. Si è scelto di chiudere le strade intorno all’area dell’esplosione, evacuare un’ampia area inizialmente individuata come “zona rossa” ed esteso i divieti fino agli svincoli autostradali di Taormina e Giardini Naxos, nonché ad alcune arterie strategiche: oltre evidentemente alla via Garipoli, sono state chiuse via Zaccani, il by pass Sant’Antonio e la bretella per Messina.

Adesso viabilità alternativa d’emergenza

Adesso, una vota demolita la parte pericolante del costone che incombeva su via, parcheggio e bypass, occorrerà liberare la zona dai detriti e predisporre una viabilità di emergenza.

Ad assistere alle operazioni dall’alto, in un’area sicura, il sindaco di taormina Cateno De Luca. dalla sua pagina Facebook sono tratte le immagini de brillamento

La soddisfazione del Presidente Schifani

“Esprimo piena soddisfazione per l’esito positivo del brillamento del costone roccioso su via Garipoli a Taormina, intervento eseguito con rigore, sicurezza e in anticipo sui tempi previsti. Un risultato frutto della sinergia tra istituzioni, Protezione civile, forze dell’ordine, volontari e amministrazione comunale, che ringrazio per l’impegno e la competenza dimostrati” dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“La dichiarazione dello stato di emergenza da parte del mio governo – aggiunge – ha consentito un’accelerazione straordinaria degli interventi, confermando l’efficacia di una gestione rapida e responsabile. Ora si apre la fase della programmazione di opere strutturali che garantiscano stabilità e sicurezza nel lungo periodo. La Regione continuerà a supportare il Comune di Taormina per soluzioni infrastrutturali definitive, a tutela della comunità e del territorio”.