“Ho deciso di dimettermi perché non riesco allo stesso tempo a svolgere il lavoro di dirigente regionale e di consigliere comunale. I miei impegni come direzione territoriale del Lavoro sono troppi e non posso disattenderli”.

Lo dice l’ingegnere Gaetano Sciacca, consigliere comunale del M5S ed ex candidato a sindaco di Messina alle ultime elezioni amministrative. Sciacca che è il capo della Direzione territoriale del Lavoro di Messina, era entrato in Consiglio comunale come il più votato nel M5S. Al suo posto entrerà in Consiglio comunale Giuseppe Fusco.

LEGGI DI PIU’ SU TEMPOSTRETTO