I carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica – D.D.A. di Messina, nei confronti di 26 persone accusate a vario titolo dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione.

L’indagine della Compagnia Carabinieri di Taormina ha colpito una rete di distribuzione della droga operante nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos, nonché in vari centri urbani della vicina valle dell’Alcantara.

La droga nelle discoteche di Taormina e Giardini Naxos

Fino al lockdown, lo spaccio della droga veniva attuato in alcune note discoteche e locali della movida notturna taorminese, sulla base dei consolidati accordi di spartizione delle piazze di spaccio tra i clan mafiosi Brunetto e Cintorrino che operavano nell’area limitrofa di Giarre, Fiumefreddo e Calatabiano, in provincia di Catania, i quali alimentano e controllano anche il fiorente mercato della droga nelle località turistiche della riviera ionica messinese.

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti numerosi arresti in flagranza e sequestri di sostanza stupefacente che hanno documentato il florido mercato riconducibile a due organizzazioni criminali indagate che si avvalevano di numerosi giovani, tra cui anche minorenni, per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana e ricorrevano all’intimidazione e alla violenza per il recupero dei crediti maturati a seguito della vendita della droga.

Una banda di spacciatori giovanissimi e il pestaggio

Dei 26 arrestati 16 sono ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Molti di loro spacciavano anche ai minorenni. In un’occasione uno dei componenti dell’organizzazione è stato pestato da alcuni giovani perché voleva uscire e non fare parte più della banda. Il giovane è stato colpito, come si vede nelle immagini, anche con un bastone. Era ritenuto un confidente della polizia.