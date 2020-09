Sul posto anche i carabinieri

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo all’alba di questa mattona sono intervenuti in un grosso incendio in via Pietro Gitto sempre nella stessa località. Il rogo ha coinvolto 5 autovetture e ha danneggiato anche una facciata della limitrofa palazzina.

La squadra dei Vigili del Fuoco é intervenuta con autopompa serbatoio e un pick-up con modulo antincendio riuscendo a spegnere totalmente le fiamme, mettere in sicurezza e bonificare tutta la zona circostante.