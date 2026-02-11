Intervento 590 mila euro per la messa in sicurezza del centro abitato

Dopo anni segnati da movimenti franosi e danni a edifici e strade, Sinagra avvia un nuovo intervento per mettere in sicurezza il proprio centro abitato.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha aggiudicato l’appalto per il consolidamento di contrada Martini.

Si tratta di un secondo intervento di completamento, dopo quello eseguito nel 2021. L’opera consentirà di mitigare in modo strutturale il rischio idrogeologico e di eliminare le fragilità di un versante particolarmente esposto ai fenomeni di smottamento.

I movimenti franosi registrati nell’ultimo decennio hanno infatti compromesso la stabilità dell’area, causando danni considerevoli a edifici e infrastrutture pubbliche, oltre che al sistema viario.

Appalto da 590 mila euro e lavori entro un anno

A realizzare le opere, secondo la graduatoria stilata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, sarà la Construction & Consolidations srl di Favara, in virtù di un ribasso del 31,7 per cento e per un importo di 590 mila euro.

L’intervento avrà una durata massima di 365 giorni e punta al pieno recupero funzionale del sito. Il progetto prevede la costruzione di una paratia di pali in cemento armato e muri su pali, oltre a soluzioni per una più efficiente regimentazione idraulica delle acque piovane.

Il consolidamento proseguirà lungo la paratia già esistente fino a via Sant’Antonio, con la collocazione di una caditoia stradale con griglia metallica e di una condotta. I tecnici procederanno anche alla pulizia delle pareti rocciose, alla rimozione dei materiali di scarto e alla realizzazione di nuovi muri di sostegno. Ulteriori opere di raccolta e convogliamento delle acque interesseranno la pista di emergenza, dove verranno installati appositi pozzetti stradali.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nella strategia regionale di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e tutelare il territorio.