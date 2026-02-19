Dalla Regione 557 mila euro contro il dissesto idrogeologico

Sono in partenza a Naso, in provincia di Messina, i lavori di messa in sicurezza di contrada San Giuliano, a monte della Strada statale 116 che collega Randazzo con Capo d’Orlando. Un collegamento strategico per la mobilità del territorio tirrenico e per i residenti dell’area nebroidea.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha, infatti, assegnato l’appalto che punta a risolvere le criticità di un versante fortemente a rischio. L’area, negli ultimi anni, ha mostrato segnali evidenti di instabilità, con conseguenze dirette sulla sicurezza pubblica.

Un investimento da 557 mila euro

Ad effettuare l’intervento, secondo le procedure definite dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, sarà la Rogu Costruzioni srl di Catanzaro, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 31,8 per cento, per un importo di 557 mila euro. Un investimento mirato, inserito nel quadro degli interventi regionali contro il rischio idrogeologico, una delle principali emergenze strutturali della Sicilia.

Si chiude così il cerchio su una vicenda che riguarda un’area nella quale, negli ultimi anni, si sono registrati movimenti franosi con detriti e colate di fango che si sono riversati a valle, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti di San Giuliano, ma anche la viabilità sulla Statale 116.

Il piano degli interventi

Il progetto prevede interventi strutturali precisi e mirati. Tra le misure tecniche rientrano la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane, fondamentale per ridurre la pressione idrica sul pendio, insieme alla costruzione di un muro di sostegno e di una serie di gabbionate e di terrazzamenti alla base della scarpata.

L’obiettivo dei lavori è quello di contrastare gli smottamenti del terreno e proteggere gli edifici e le infrastrutture, consentendo la piena e sicura fruibilità dell’arteria viaria e la stabilizzazione di tutto il sito.

Previste, infine, soluzioni di ingegneria naturalistica e drenaggi sub-orizzontali. Tecniche che favoriscono il consolidamento del versante nel tempo e migliorano il deflusso delle acque nel sottosuolo, tra le cause principali dei fenomeni franosi.

L’intervento a contrada San Giuliano rappresenta un passo concreto per la tutela del territorio di Naso e per la sicurezza della Statale 116. Un’opera che punta a prevenire nuovi episodi di dissesto e a garantire maggiore stabilità a un’area che negli ultimi anni ha vissuto momenti di forte criticità.