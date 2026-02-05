Un incidente sul lavoro ha mobilitato d’urgenza i soccorsi e le forze dell’ordine. I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono dovuti intervenire tempestivamente nel cantiere operativo della galleria in costruzione a Giampilieri, nota come “galleria scaletta binario pari”, a causa di una pericolosa fuga di gas sviluppatasi nelle profondità dello scavo.

L’allarme è scattato immediatamente coinvolgendo la squadra 1a della sede centrale, giunta sul posto con un’autopompa serbatoio e un pick-up attrezzato. Data la natura dell’evento, è stato richiesto l’intervento del Nucleo NBCR, specializzato nella gestione di emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. La priorità assoluta è stata la messa in sicurezza dell’intera area per proteggere i lavoratori presenti e valutare l’entità della contaminazione gassosa all’interno della struttura.

Il bilancio sanitario parla di due operai rimasti coinvolti direttamente dalle esalazioni. I due lavoratori hanno inalato monossido di carbonio e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni mediche, entrambi non risultano in pericolo di vita, nonostante il grande spavento e i rischi legati alla tossicità del gas.

Le operazioni di monitoraggio sono state particolarmente complesse e hanno richiesto l’impiego di un mezzo speciale per percorrere circa 1.600 metri all’interno del tunnel. Le squadre specializzate del Nucleo NBCR, munite di strumentazione tecnica avanzata, hanno ispezionato palmo a palmo il tracciato sotterraneo per verificare la persistenza di eventuali sacche di gas o ulteriori perdite residue, garantendo così che non vi fossero altri pericoli latenti per il personale del cantiere.

Attualmente l’accesso all’area dei lavori rimane temporaneamente interdetto per permettere il completo accertamento delle cause che hanno scatenato la fuga. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello SPRESAL, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che avrà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La situazione resta sotto costante monitoraggio e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.