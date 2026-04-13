Caos e code lungo l’autostrada in direzione Palermo, dove un incendio scoppiato all’interno di un tunnel ha mandato in tilt il traffico e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Poco dopo le 9, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un rogo che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di materiale vario mentre percorreva la galleria Petraro, situata al chilometro 78+200.







L’intervento dei vigili del fuoco e la gestione dell’emergenza

L’operazione di spegnimento è stata condotta con tempestività dalle squadre del distaccamento di Patti, che hanno lavorato per domare le fiamme sprigionatesi dal veicolo commerciale. La conformazione del luogo dell’incidente ha reso le manovre particolarmente delicate: in breve tempo, infatti, una fitta coltre di fumo ha invaso l’intero fornice, propagandosi rapidamente in entrambe le direzioni di marcia. La visibilità è stata compromessa sia verso Palermo che verso Messina, creando una situazione di estremo pericolo per gli automobilisti che si trovavano a transitare nel tratto interessato proprio nel momento del picco dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle difficili operazioni di gestione della viabilità e nel monitoraggio della sicurezza stradale. Per consentire le attività di soccorso e proteggere l’incolumità degli utenti, il transito ha subìto pesanti rallentamenti, con la formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia che hanno paralizzato il collegamento autostradale per diverse ore.

Traffico in tilt e operazioni di bonifica

Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno avviato le lunghe procedure di messa in sicurezza e bonifica dell’area, necessarie per verificare la stabilità della volta della galleria e rimuovere i resti del furgone e del materiale trasportato. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13:00, orario in cui le squadre hanno finalmente fatto rientro in sede lasciando il tratto autostradale nuovamente percorribile, sebbene il traffico abbia impiegato ulteriore tempo per defluire completamente.

Al momento sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire le cause esatte che hanno innescato le fiamme, probabilmente riconducibili a un guasto meccanico del mezzo. Nonostante la spettacolarità dell’evento e i pesanti disagi alla circolazione, non si registrano feriti tra i passeggeri del furgone o tra gli altri utenti della strada coinvolti nell’ingorgo.