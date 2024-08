Un intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Patti ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per furto in abitazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì scorso, quando i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. Un cittadino, proprietario di un’abitazione nel centro abitato, ha denunciato un furto in atto nella propria casa, al momento disabitata.

L’inseguimento e la cattura

Grazie alla tempestività della chiamata e alla profonda conoscenza del territorio, i Carabinieri sono giunti sul posto immediatamente dopo l’accaduto. La loro attenzione è stata attirata da due individui che si allontanavano frettolosamente dall’abitazione segnalata. Alla vista dei militari, i due si sono dati alla fuga, cercando di sfruttare il vantaggio iniziale. Nonostante ciò, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due fuggitivi, un uomo di 39 anni con precedenti penali.

Il recupero della refurtiva e l’arresto dell’uomo

Durante la cattura, i militari hanno recuperato parte della refurtiva, che consisteva in oggetti personali e di vario genere per un valore complessivo stimato intorno ai 1.000 euro. Inoltre, sono stati raccolti importanti elementi di prova a carico dell’arrestato. L’uomo è stato quindi condotto in caserma e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida dell’arresto.

Indagini in corso per identificare il complice

La refurtiva recuperata è stata posta sotto sequestro e verrà restituita al legittimo proprietario al termine delle indagini. I Carabinieri sono ora al lavoro per identificare e rintracciare il secondo individuo datosi alla fuga, ritenuto complice del 39enne arrestato.