Cassata l'accusa di falso, escluse le aggravanti e ridotte le condanne

Ieri sera, alla fine di una lunga camera di consiglio, i giudici di secondo grado del processo Gettonopoli a Messina hanno riformato quasi integralmente la sentenza di primo grado. Due assoluzioni totali, quelle di Nora Scuderi e Libero Gioveni, e parecchie assoluzioni parziali.

Come scrive tempostretto.it, i giudici hanno cassato l’accusa di falso, escluso le aggravanti e ridotte di conseguenza le condanne. A parte le assoluzioni di Scuderi e Gioveni, per gli altri imputati il verdetto è il seguente: un anno e mezzo per Carlo Abbate, Santi Daniele Zuccarello e Fabrizio Sottile; un anno e 2 mesi per Piero Adamo, Antonino Carreri,un anno e 4 mesi per Angelo Burrascano; un anno e 3 mesi per Andrea Consolo, Nicola Cucinotta, Carmela David,Santi Sorrenti un anno e 5 mesi per Giovanna Crifò, un anno e 7 mesi per Nicola Salvatore Crisafi, Paolo David,un anno e 9 mesi per Benedetto Vaccarino.

Pena sospesa per tutti e revoca dell’interdizione ai pubblici uffici. La provvisionale che dovrà essere pagata scende a 3 mila euro ciascuno ed è stata revocata la misura cautelare.

